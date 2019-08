Friedmann: "No podría levantar mi mano para el juramento de Cartes"

Rodolfo Friedmann expresó que no podría levantar la mano en el Senado para el juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. No obstante, indicó que no se convertirá en un obstáculo para la unidad de la ANR.

El senador Rodolfo Friendmann, no quiso aventurarse a sentar una postura firme en lo que respecta a su futuro en el Senado, ante los rumores de que daría un paso al costado, tras el acuerdo con Honor Colorado para salvar al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez de un juicio político.

Explicó a AAM que ingresó a la Cámara de Senadores por la inhabilidad de uno de los 45 legisladores y debido a la línea de sucesión. Luego, indicó que tras el 15 de agosto, el panorama cambió y existen versiones de que Horacio Cartes ya podría asumir su banca, por respeto a la voluntad popular. No obstante, también mencionó la tesis de que tal situación no podría darse, teniendo en cuenta que se trata de un ex mandatario y lo que corresponde es la senaduría vitalicia.

Indicó que no puede pisar sus principios y que no levantaría la mano para el juramento de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, no obstante, mencionó que podría tomar otros caminos. Asimismo, destacó que no se convertirá en un obstáculo para la unidad del Partido Colorado.

