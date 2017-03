Friedmann confirma que no renunció a Gobernación

Rodolfo Friedmann se comunicó pasado el medio día con su padre, Rodolfo Max Friedmann, y aclaró que no renunció al cargo de Gobernador del Guairá y que lo único que firmó fue una nota de permiso por matrimonio.

“Estoy fuera del país como es de público conocimiento. No sé qué decir, esta mañana veo mi teléfono y encuentro 3.000 mensajes, 5.000 llamadas; dije que era una broma de mal gusto, pero ahora me entero que la Junta Departamental trata supuesta renuncia. Desmiento categóricamente, jamás en la vida se me pasó siquiera pensar en algo como esto”, fue lo que dijo en conversación con Telefuturo.

Sorprendió en la mañana de este viernes la noticia de la renuncia de Friedmann. Incluso ya fue proclamado como nuevo gobernador el concejal departamental Oscar Chávez.

Abajo la nota que trascendió en redes sociales:

“Es un golpe de estado, es gravísimo lo que está pasando, pensé que había terminado hace 30 años”, lamentó.

“Es un golpe de Estado de la Junta Departamental, ya lo estamos anunciando y vamos a estar llegando hasta las últimas consecuencias. Jamás he renunciado”, indicó.

“Solicité el permiso (para ausentarse del país), tengo toda la documentación, siempre lo he hecho cuando me ausenté. Esto es algo preparado”, aseguró.

Llamativamente, la nota de renuncia que corrió en redes sociales tenía fecha del domingo 26 de febrero y ni siquiera el padre del político sabía de la decisión.

