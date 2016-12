Frente Guasu recurre a la Corte ante negativa del TSJE

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para que Fernando Lugo pueda volver a candidatarse, su abogado presentó este lunes una acción de inconstitucionalidad ente la Corte Suprema.

La acción es en contra del TSJE que determinó que el actual senador está inhabilitado para candidatarse a presidente para las próximas elecciones.

El abogado del Frente Guasu, Marcos Fariña, aseguró que la medida tomada por la Justicia Electoral es arbitraria y responde directamente a órdenes del Presidente de la República Horacio Cartes.

A criterio de Fariña, Lugo está habilitado para ser nuevamente candidato, y recalcó que lo que presentaron a la Corte Suprema no se trata de una certeza constitucional sobre si el expresidente puede o no ser candidato, sino que es una acción contra la Justicia Electoral que se pronunció sobre algo que no se le consultó, informó la periodista de latele, Susana Arévalos.

Desde el Frente Guasu, sostienen que Fernando Lugo es un perseguido político y que por dicho motivo se dio el fallo en la Justicia Electoral.