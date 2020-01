Fortalecerán controles para evitar carreras clandestinas

Se apuesta dinero, bebidas y drogas. Se sabe todo, sin embargo, las autoridades no se movilizaron para cortar de raíz este problema.

Recién cuando se hizo viral la historia de Miguel Bracho, las autoridades convocaron de manera urgente una reunión que involucró a representantes de la Patrulla Caminera, la Policía, Fiscalía, Seguridad Ciudadana de las municipalidades entre otros entes.

Fruto de esta conferencia se tomó la decisión de reforzar los controles para evitar este tipo de hechos. Además pretenden hablar con los líderes de estas pandillas para evitar que sus grupos consuman bebidas alcohólicas en la calle.

Video. “En todo momento le pedí a los policías que me ayudaran y ellos me dijeron que no podían hacer nada”, indicó Miguel Bracho, quien fue brutalmente atacado por una banda de motociclistas. Corre peligro de perder la vista.https://t.co/3ANgpVYKRW#NPY #NosConecta