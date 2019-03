Forenses no determinan causa de muerte de embarazada hallada en sojal

Tras el hallazgo del cuerpo de una brasileña embarazada en un sojal en Itakyry, departamento de Alto Paraná, forenses inspeccionaron el cadáver en avanzado estado de descomposición. Descartan una causa de muerte.

Celia Sturaro fue denunciada como desaparecida el miércoles de la semana pasada y su cuerpo fue hallado en la tarde del domingo en un sojal de la colonia Santa Lucía de Itakyry, departamento de Alto Paraná, a 3 kilómetros de su vivienda.

Las primeras impresiones no pudieron determinar cuál fue la causa de muerte, por lo que los restos fueron derivados a la capital para una mejor inspección. No obstante, los médicos forenses no pudieron definir en el informe preliminar cuál fue la probable causa de muerte.

Lo único que puede descartar el doctor Pablo Lemir es que no murió por una herida de arma de fuego. "El cadáver está en un muy avanzado estado de putrefacción (...) La data coincide con la fecha en que desapareció, 5 días", indicó el profesional.

