Forense no se enteró de destrucción de evidencias

El profesional Pablo Lemir, encargado de la autopsia de las niñas abatidas, afirmó que desconocía la destrucción de las evidencias. Explicó cuál debía ser el protocolo.

Lemir afirmó que se enteró tarde sobre la destrucción de vestimentas de las abatidas cumpliendo con un protocolo de salud.

Según explicó, este elemento es crucial para determinar la distancia de disparo. Aseguró que no es lo mismo lo que puede entresacar de fotos que teniendo la tela para inspeccionarla.

"Se podía conservar. Podrían haber sido guardadas en bolsas de papel para que respiren en un lugar aislado, lejos del sol, y ventilado. Ese es el protocolo", indicó el profesional para Monumental 1080 AM.

Por su parte, se explayó sobre los resultados preliminares del cuerpo de las niñas. "Estaban bien nutridas, su dentadura era buena y no tenían caries. Me indica que no estuvieron demasiado tiempo en el monte", acotó.

