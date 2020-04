Fiscalía suspende trabajo de desinfección en calles de Lambaré

Bomberos de la quinta compañía de Lambaré que realizan desinfección de las calles fueron suspendidos por orden Fiscal, pese a contar con permiso municipal para realizar la vital labor.

En la noche del miércoles, bomberos de la quinta compañía de Lambaré se encontraban en las inmediaciones del cementerio de la ciudad realizando una limpieza y desinfección con agua mezclado con otros compuestos, como medida de prevención contra el coronavirus.

Grande fue la sorpresa de los bomberos cuando la fiscala Kasse Giménez, llegó al lugar en donde se encontraban y les exigió una orden de trabajo, los bomberos indicaron que carecían de ese documento por lo que la representante del Ministerio Público, le solicitó que regresaran a su base y suspendieran el trabajo, esto pese a que contaban con la autorización de la Municipalidad de Lambaré y la Comisaría jurisdiccional estaba al tanto, según refirieron los voluntarios.

Según el capitán Oscar Mereno, al preguntar el motivo por el cual la fiscala llegó al lugar, fue porque, supuestamente, el traje de bioseguridad que utilizaron para el trabajo causó cierto temor en algunos pobladores de la zona y por eso dieron aviso del hecho a la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público emitieron un comunicado que indica en parte; “la agente fiscal constató que no contaban con documentos respaldatorios, no tenían autorización del Ministerio de Salud Pública y no contaban con una orden de trabajo para el efecto.

Dichos documentos que son necesarios ante la manipulación de componentes químicos al cual serán expuestos terceros.