Fiscalía no dejó que abogado de Friedmann participe del peritaje

El abogado de Rodolfo Friedmann, Juan Villamayor, criticó que no le hayan dejado participar del proceso pericial de la Fiscalía por la supuesta firma de su cliente. Con la desestimación no se investigarán otros aspectos.

El abogado Villamayor, quien representa al gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, dijo a Noticias Paraguay que luego de que la pericia de la Fiscalía indicara que la rúbrica de su representado es verdadera, se cierra el proceso investigativo por supuesta producción de documentos no auténticos que fue denunciada por su cliente.

Sin embargo, al desestimar la causa, finalmente la Fiscalía no investigará para determinar quiénes presentaron el documento de renuncia hasta la Junta Departamental.

Un punto muy criticado por el abogado también fue de que no tuvieron participación en el proceso de peritaje de la hoja de renuncia.

De ahora en más la defensa del Gobernador se enfocarán en las acciones que fueron planteadas en la Justicia Electoral, según refirió.

Por otra parte, Matías Fernández, otro de los abogados del Gobernador indicó a la 730 AM, que el resultado arrojado por el Ministerio Público no representa un peligro en lo que concierne a la permanencia Friedmann en su cargo, y agregó que tienen la plena seguridad de que la rúbrica no corresponde ya que cuentan con dos análisis que así lo confirman y no descartan solicitar una pericia internacional.

También agregó que es la Justicia Electoral quien debe determinar si hubo o no voluntad para renunciar pese a que hay una documentación escrito, ya que en varias ocasiones Friedmann dijo públicamente que no renunció y no quiere renunciar.

Finalmente dijo que cuentan con documentación que probaría que la fiscal del caso tienen ciertos vínculos con el oficialismo.