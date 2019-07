Fiscalía imputa a 8 personas tras cuádruple crimen

La Fiscalía imputó este miércoles a 8 personas, en el marco de la investigación del cuádruple crimen ocurrido en la estancia Taguató, en el Chaco.

Vicente Ramírez Acosta, de 40 años, capataz de la estancia, y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, fueron imputados por homicidio doloso, abigeato, hurto especialmente grave y robo agravado. De acuerdo al Ministerio Público, Vicente confesó haber asesinado a la familia en complicidad con su pareja.

Resultaron víctimas, el dueño del establecimiento Taguató, Alcibiades Desiderio Ayala Coronel, de 73 años, su esposa, Francisca Nidia Núñez Romero, de 71 años, y ambos nietos menores de edad.

En tanto que, si bien se descarta la participación de los hermanos Carlos Leonor Vera Medina, de 34 años, y José Ramón Vera Medina, en el asesinato, ambos están imputados por abigeato, robo agravado y asociación criminal.

La Fiscalía informó que Alberto Chamorro, chofer de uno de los camiones que trasportó a los animales robados desde la estancia, para ser comercializada posteriormente, fue imputado por abigeato y asociación criminal.

Asimismo, fueron imputados el abogado Ricardo Ramírez y el veterinario Juan Galeano, quienes supuestamente facilitaron el proceso del abigeato y la comercialización del ganado. Aureliano Valiente Duarte, un ganadero de la zona de Concepción, fue imputado por reducción.

Cesareo Antonio Duarte Galeano cuenta con orden de captura. El mismo negoció presuntamente la compra y la venta de los animales y gestionó su marca para las guías de traslado de los vacunos.

Finalmente, Elvio Ramón Yegros Marecos, exconcubino de la mujer, fue liberado ya que aparentemente no tenía conocimiento de los crímenes. No obstante, no se descarta que sea requerido nuevamente por los investigadores.