Dejó en libertad a presunto violador a pesar de creer que era culpable

La fiscal Dora Nohl dijo que en otra causa sobreseyó al hoy sospechoso de abusar de una niña de seis años en Ñemby el viernes pasado, pese a que tenía certeza de que era culpable del manoseo de otra pequeña.

El primera caso de abuso ocurrió en el 2014. A la agente fiscal le dieron un plazo de seis meses para reunir todos los elementos correspondientes para elevar la causa a juicio contra Eduardo Velázquez Ortega.

No obstante, Nohl, por más de haya afirmado a la 730 AM que “no hay duda que haya sido él (quien abusó de la escolar de 9 años en el 2014)”, sin embargo no pudo enjuiciarlo por no poseer el estudio victimológico pues la niña no compareció. Por esto se procedió a sobreseer a Velázquez provisionalmente.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de recoger por Fuerza Pública a la víctima en caso de que esta no comparezca, sin embargo, este no fue el caso de la menor pues la fiscal no solicitó el uso de esta disposición.

Es más, teniendo todos los elementos, faltando únicamente este estudio victimológico, Nohl pudo haber pedido la extensión del plazo a otros seis meses más. “Generalmente no se dan estas extensiones”, pero ella ni siquiera solicitó.

A causa de esta falla en el sistema judicial, habría otra menor de seis años que también fue abusada y se sindica otra vez a Velázquez Ortega como responsable del hecho. La pequeña tuvo que ser sometida a una operación de reconstrucción por las heridas que sufrió.

