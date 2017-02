Los policías y los agentes de tránsito son “inútiles”

El director del Hospital del Trauma, Aníbal Filártiga, habló sobre el incesante nivel de accidentes en los fines de semana. Aseguró que los policías y agentes de tránsito no controlan.

“Nos da rabia que nosotros nos rompamos el orto (...) y mientras la policía y los agentes de tránsito no hacen un pito, son unos inútiles. Están en todas las esquinas cada uno con su celular y no ven lo que está pasando”, lamentó Filártiga en conversación con la 1020 AM.

Afirmó que en el momento de que se comience a castigar cuestiones indebidas va a disminuir el nivel de accidentes.

Indicó que entre 10 a 15 motociclistas mueren a nivel país en cada fin de semana, es gente que ni siquiera llega al centro asistencial que encabeza, agregó.

Sobre el punto, habló de que ni siquiera son accidentes los que se dan sino irresponsabilidades. Explicó su teoría basándose en que generalmente los percances se dan por imprudencias, ebriedad, maniobras indebidas, entre otras cuestiones.

Afirmó que él y su personal están encantados de trabajar en el hospital a su cargo, sin embargo lamentó que en gran medida no son accidentes los que dan, sino situaciones que se pueden prever.

Por otro lado, lamentó que el país no tenga un sitio en el cual tratar las afecciones que resultan luego de los accidentes.

Los pacientes van a su “ranchito” y se mueren todos por falta de atención, lamentó.

En cuanto a la campaña que emprendió a fin de año y que se denominó “Usá casco carajo”, afirmó: “Demostramos nuestro hartazgo de atender tanta gente por irresponsabilidad”.

Valoró que se tenga una mayor consciencia hacia el uso del casco y puso como ejemplo los reportes periodísticos que mencionan si el motociclista usaba o no la protección.

