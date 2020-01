Ferreiro habla sobre supuesta financiación de su campaña política

El exintendente de Asunción Mario Ferreiro habló sobre el aparente irregular financiamiento de su campaña política. Indicó que él no firmó ningún solo pagaré.

Ferreiro dejó en claro que durante la campaña política por la concertación de izquierda, él solo "prestó su imagen" por lo que no se encargó de la parte financiera, haciendo alusión a las aparentes irregularidades denunciadas por Rocío Casco, investigada también por este caso de supuesta recaudación paralela.

Al respecto dijo que ni un solo pagaré de esa vez, fue firmado por él. "No era administrador de esos fondos, ellos lo tenían. Cuando decían 'pagá vos, pagame mi casa', yo preguntaba por qué me pedían a mí si yo no manejé eso", dijo la exautoridad.

Esto con respecto a la supuesta irregularidad en el financiamiento de su campaña. Ahora, con respecto al presunto esquema corrupto dentro de la Municipalidad de Asunción, por el hecho que está sujeto a una indagación fiscal, Ferreiro indicó que dio un paso al costado porque no quería que se desencadenara un hecho político similar al ocurrido tras la masacre de Curuguaty, en donde destituyeron al expresidente Fernando Lugo, vía juicio político.