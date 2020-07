Feminicidio en Ybycuí: "Yo la quería"

Luis Vargas Guerrero confesó cómo asesinó en la madrugada de este jueves a su esposa frente a sus 6 hijos menores. "No voy a poder soportar, estoy arrepentido", dice parte de su declaración.

El acusado ya se encuentra tras las rejas de la comisaría de Ybycuí, indicó en este jueves que de no ser bebida alcohólica jamás hubiera cometido el crimen. Además señaló que ni siquiera recordaba claramente la escena de la tragedia.

Manifestó que fue de pescada con sus hermanos y que llegó a su vivienda en la madrugada de este jueves, aproximadamente a las 01: 00, posteriormente indicó que la mujer comenzó a reclamarle que llegara a esas horas y en estado de ebriedad lo que desembocó en el terrible suceso. "Yo solo alcé el puñal, no recuerdo otra cosa", expresó en parte de su relato.

Vargas reconoció que el mismo ya contabas con antecedentes en su contra por violencia, pero que siempre ella reclamaba. "Mi único problema es la bebida alcohólica, mi esposa me impedía tomar", sentenció.



Expresó que se siente incapaz de soportar el hecho y que no irá preso. "Yo quería a mi esposa, no pensé hacer esto. Quiero a ver mis hijos no puedo aguantar", lamentó el acusado quebrado por el llanto.