Familia Urbieta se disculpa por no tener todo el dinero para rescate

Por medio de un comunicado, los familiares del secuestrado Félix Urbieta pidieron disculpas por aún no recaudar todo el dinero acordado en concepto de rescate para el EPP.

"Entendemos que la familia falló, por lo que pedimos disculpas. No hemos podido cumplir lo acordado, pues hubo personas que no cumplieron tampoco con nosotros y no llegamos a juntar todo (el dinero). Hasta la fecha, sólo pudimos juntar la tercera parte de lo pactado. Rogamos a Dios, y que los secuestradores comprendan nuestra situación. ¡Qué Dios y la Virgen cuiden a los secuestrados y a nuestra familia!", comentó la esposa del secuestrado, Ermelinda Agüero de Urbieta.

Los miembros del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, redujo la suma de dinero de USD 500.000 a USD 300.000.

Asimismo, los familiares recibieron dos cartas firmadas por el EPP con montos distintos de dinero, sin embargo, uno de los textos correspondía a un recluso argentino de la penitenciaría de Coronel Oviedo que exigía su extradicción a cambio de información sobre el grupo armado.