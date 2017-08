El sistema universitario en Derecho ha fracasado

El 1 de agosto se recordó el día del abogado, y el penalista José Casañas Levi desnudó la realidad sobre la formación de los profesionales en nuestro país. Afirma que el sistema universitario debió cambiar hace 20 años.

Para Casañas Levi, el sistema universitario en Derecho debió modificar su esquema de enseñanza hace por lo menos 20 años, según dijo en el programa "Al pie de la letra" de Noticias Paraguay.

Señaló que hoy a lo único que se limita la formación profesional es a las clases, que duran como máximo 4 horas por día, algo que resulta "absolutamente insuficiente".

Añadió que además "prácticamente no hay investigación" y la metodología de muchas cátedras no llega al nivel de discusión, "que es lo que necesita el derecho".

"Requiere debate, lógica, conocimiento filosófico. Yo pienso que eso tiene que cambiar en algún momento, y si significa que tendremos menos profesionales porque no logran pasar, tendrá que ser así", subrayó.

Comentó su experiencia con la escuela alemana, donde un docente no tiene muchas horas presenciales, pero en su tiempo genera motivación y eso se revierte en el alumno que suma horas de biblioteca e investigación.

"Si el docente no provoca inquietud, no va a ocurrir lo otro. Si el docente es malo y no motiva, es imposible que el alumno vaya a la biblioteca", indicó.

Pero este no es el único inconveniente en Paraguay, ya que en general las universidades no tienen biblioteca, o si tienen no hay la cantidad suficiente de ejemplares, por lo que es difícil exigir al estudiante su permanencia en el lugar.

Apuntó que la situación del estudiante es complicada, ya que debe dividir su tiempo entre el estudio y el trabajo. Sale de la universidad a las 21.00 o 20.00, llega a su casa a las 23.00 y a las 7.00 nuevamente debe estar en el trabajo, explicó. Esto tampoco le permite tener nivel al profesional del derecho, porque no cuenta con las horas necesarias para dedicarle al estudio.

MIRÁ MÁS DETALLES EN EL VIDEO