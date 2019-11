Extraña muerte de niño en Misiones

Un niño de 4 años murió en extrañas circunstancias en un centro asistencial de Santiago, en Misiones. El pequeño presentaba vómitos y diarrea. Familiares exigen una autopsia.

El niño de cuatro años inicialmente ingresó el sábado por un cuadro respiratorio hasta el Centro de Salud de Santiago, en Misiones.

La madre señaló que el niño presentaba además diarrea y vómito. "Yo lo llevé el sábado y el domingo por la tarde. Solo me atendió una enfermera, me dio un antibiótico y me dijo que vuelva el lunes y consulte en pediatría".

Manifestó que posteriormente presentó dolor de estomago, por lo que decidió llevar al pequeño hasta un médico yuyo. Al no mejorar volvió a llevarlo el lunes por la tarde al centro asistencial, donde su cuadro mostró mayores complicaciones.

El personal médico del hospital, manifestó que cuando evaluó la pediatra encontraron al niño deshidratado, pálido y que no orinaba. "Estando internado presentó descomposición brusca y comenzó a estar muy inestable", indicó la directora del Centro de Salud de Santiago.

Los familiares exigen una autopsia ya que manifiestan que no está esclarecido el caso.