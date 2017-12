Exhibicionismo: ¿Qué pasa en la mente de quienes lo practican?

Muchos casos de exhibicionismos son registrados normalmente en varios sectores de la ciudadanía. En el siguiente documento te explicamos porque las personas realizan estas prácticas y como hay que ayudarlas.

Ante la enorme cantidad de exhibicionistas que se presentan en los colegios, vías públicas, parques y centros comerciales, que regularmente atentan contra la integridad de las adolescentes y mujeres, pero también de los hombres, la ciudadania se encuentra en alerta, por la posible aparición de estas personas.

Un exhibicionista siente placer por mostrar sus genitales o por tener actos sexuales en público. No tienen relación con convertirse en posibles violadores, no necesariamente es un predador sexual, aunque igual comete una violencia sexual al exponer a las demás personas. Este tipo de conductas se presenta mayormente en hombres y los estudios indican que la prevalencia en mujeres no es tan elevada.