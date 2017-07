Exdecano no accionará contra UCA

El profesor José Antonio Galeano, exdecano de la Facultad de Filosofía UCA, en entrevista para “Al pie de la letra”, explicó cómo se dio su destitución y que no accionará judicialmente ante la casa de estudio.

José Antonio Galeano, exdecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, comentó que con suma tristeza asume la decisión tomada por sus superiores, pero que a la vez reconoce que no fue sorprendido por la postura tomada y por el raro proceso que concluyó con su destitución.

Uno de los términos fundamentales de la resolución de su destitución indica que; la resolución 07/2016, dictada por el Consejo General de Diciembre dice: "Conforme a disposición del código laboral, el jubilado queda desvinculado de la institución". Ante esta postura el profesional realiza unos trámites, para comprender las condiciones de su contrato. Galena aclara que existe una interpretación sesgada de la norma.

“Si estás frente a un caso que por lo menos hubo desprolijidad. Estaré frente a un caso fuertemente. No lo veía venir, pero esto pudo haber desencadenado. Encontré que puede haber muchas razones desde las más triviales y nimias. Una presencia diferente dentro de una facultad muy estructurada. Me voy después de dos años y medio a mi casa con 500 de mis alumnos en procura de algo, que los atendí cuando pedían hablar conmigo, eso fue el primer día. Recorrí las clases y cuando una chica me dice cómo hablar con el decano, y si me encuentra se lo agarra. Detrás de cada papel hay un sueño, humano. Cuando el reglamento me trata de forma inhumana” refirió en profesional.

Por otra parte, indicó que no accionará judicialmente con la casa de estudios, ya que de todas formas él comprende o intenta comprender las razones de su desvinculación.

Además, refieró que en un cargo tan demandante como la del decanato, llegan variados casos con los que se deben tratar y que no sólo comprenden problemáticas institucionales, sino que también se tratan problemas personales como las de embarazos no deseados o conflictos familiares entre muchos otros. “Replico, desde la sinceridad más grande, que seguramente no hice tan mal las cosas. Y cuando me preguntás ¿cómo te sentís después de 41 años?, respondo con lo siguiente; me siento satisfecho conmigo mismo porque sé lo que me costó llegar a donde llegué” concluyó Galeano.

