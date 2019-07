Exchofer de Llano habría estafado a decenas de damnificados

Un exfuncionario del Congreso fue detenido este jueves porque se lo acusa de estafar a decenas de familias afectadas por la inundación haciéndose pasar como vínculo entre la SEN y un senador.

El modus operandi de Andrés Fabián Cuenca era supuestamente utilizar sus influencias de cercano al senador con el fin de contactar con damnificados y estafarles.

De acuerdo a las más de 30 denuncias que recibió en Encarnación (porque también trabajó para Yacyretá) y Asunción, decía que Taiwán entregó una importante donación y a cambio de un millonario monto, podría ingresar a sus víctimas en el sistema.

La Policía encontró en su vivienda pagarés, facturas de giros, depósitos en bancos, entre otros documentos.

Por su parte, Blas Llano habló sobre Cuenca y aclaró que dejó de servirle desde abril ya que también se comportaba irregularmente. "Me quitó G. 3 millones porque me pidió como adelanto por su esposa que tenía dengue y al final no era así", dijo el presidente del Congreso.