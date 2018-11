Estudiantes y docentes piden la cabeza Petta

Por una parte, la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) indicó que Petta no tiene la altura para estar en ese cargo y aún más, esto se demuestra con la discusiones entre la viceministra y él.

Piden que se retire de su cargo y anuncian que las medidas de fuerza para el próximo año con sus reivindicaciones serán más severas.

Por su parte, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) también ponen en tela de juicio la capacidad de Petta para administrar el MEC.

Agregó que la crisis en la institución estanca el escenario para los educadores, por lo que también sugieren que dimita o lo aparten del cargo. Desde que asumió, la reforma educativa no avanza, disparó la cabeza de la OTEP, Gabriel Espínola.

"No se puede tener en una administración de la envergadura del Ministerio de Educación a una persona que prioriza sus diferencias que no son en el campo pedagógico", acotó para Monumental.

Este viernes hubo un fuerte cruce entre las autoridades luego de que el esposo de Ovelar esté bajo la lupa por supuestamente ser fiscalizador de obras y a la par, docente con varias horas cátedras. Esto no ablandó a la mujer y dijo que no renunciará pero sí analizará una posible denuncia contra su jefe ya que los trabajos de su esposo son compatibles.

