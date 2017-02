Docente discrimina a universitaria que llevó a su bebé a clases

Una alumna de la Facultad de Derecho de UNA denunció a una docente por discriminarla al ingresar al salón de clases con su bebé de cinco meses. "Esto es una universidad, no una guardería", recriminó.

Se trata de Bethania Ruiz Díaz que denunció a su maestra de Roma II, María del Mar Pereira quien además le dijo, según la denuncia, que busque con quien dejar a su hijo "porque todos tienen problemas y a mí no me suben el sueldo".

Otros estudiantes que se declararon testigos del hecho acompañaron a Ruiz Díaz y aseguraron que el pequeño no molestó en clases.

"No pude contestar porque ya me dejó atónita, me sentí impotente y menospreciada", expresó la afectada, según Última Hora.

Sin embargo, los jóvenes se quejaron que muchos de los docentes actúan con absoluta arbitrariedad. Recordaron el caso de otra educadora que regañó a una estudiante que se preparó para rendir un examen con su hijo en brazos: "O sos madre o vas a estudiar", informó el periodista de latele, Christian Núñez.