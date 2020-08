Estas son las restricciones en el departamento de Alto Paraná

El Poder Ejecutivo decretó las limitaciones que estarán vigentes en el departamento de Alto Paraná desde este sábado con la intención de hacer frente a la propagación de coronavirus.

Mario Abdo Benítez oficializó las medidas que pretenden frenar el avance del coronavirus en el departamento de Alto Paraná.

Entre algunas restricciones está el de uso obligatorio de mascarillas, la habilitación para las actividades comerciales de 05:00 a 17:00 y el impedimento a adultos mayores de 65 años a que salgan de sus casas salvo que sean médicos.

Esta disposición quedará vigente desde este sábado y se prevé que se extienda por dos semanas.

Los ciudadanos no podrán salir de sus casas salvo actividades permitidas o realmente esenciales como la provisión de alimentos y medicamentos. Por su parte, los propietarios de locales no permitirán la permanencia de los clientes en los locales por más de 30 minutos. Espacios comunes no estarán habilitados.

Estos son los negocios permitidos a operar según el decreto: