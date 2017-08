Escrachan a inspector tras amonestar a chofer que subió gratis a señor

Un hombre de avanzada edad, con bastón en mano y sin acompañante, subió a un bus en Asunción. El chofer dejó que no pague el pasaje. Un inspector se enteró de esto por lo que lo sancionó. Fue escrachado por pasajeros.

El hecho ocurrió este martes, a las 9.45 horas en el interior de la Línea 9 "Empresa de Transporte Paraguay". La pasajera Nancy Martínez fue quien relató con detalles la situación.

Subió un inspector, hasta el momento no identificado. El chofer Dario Centurión le explicó que acabó de subirse una persona de tercera edad que tendría más de 80 años y no abonó los G. 2.000 porque no contaba con el dinero.

A pesar de ser notificado, el revisor escribe una observación en el registro de la empresa. El chofer sin ningún arrepentimiento, se rectificó en su postura criticando la actitud del hombre.

Martínez, así como los demás viajeros, expresaron su indignación. Una persona se levantó y pagó incluso el pasaje del señor.

La denunciante relata que se tomó el tiempo para quitar foto ya que le enfada que "tengamos compatriotas sin respeto alguno hacia personas de la tercera edad", informó el periodista de latele, Diego Martínez.

Mientras estaba tomando las instantáneas, el inspector supuestamente la amenazó alegando que se abstenga a las consecuencias si llegaba a viralizar lo ocurrido.