Escarchas cubrieron varias zonas de Itapúa

Este viernes se tuvo la temperatura más baja en lo que va de la semana, y en varias ciudades de Itapúa se registraron escarchas en los pastizales, no obstante, Meteorología aclara que esto no se califica como una helada.

Pobladores de varias ciudades del departamento de Itapúa, reportaron que durante el amanecer de este viernes se pudo observar escarchas en varios puntos. En algunos lugares el paisaje se tiñó de blanco hasta que el sol empezó a calentar el ambiente.

La mayoría de los reportes de las escarchas provenían de la zona de la localidad de Naranjito, el distrito de María Auxiliadora, Bella Vista y zonas de las Colonias Unidas.

Desde Meteorología indicaron que a primeras horas de esta mañana se tuvo 6 ºC en Encarnación y 3,6 ºC en Capitán Miranda, dichas térmicas oscilaron en gran parte de los distritos y la sensación térmica pudo haber bajado dos grados.

Debido a que la temperatura del aire no llegó a los 0 ºC no puede ser calificada de helada, no obstante las condiciones eran propicias para la formación de escarchas.