Erika, la pequeña con Atrofia Muscular Espinal que nos necesita

La pequeña Erika está en terapia y nos necesita. Su madre pide ayuda a la ciudadanía para poder comprar insumos y así seguir el tratamiento en la casa.

Erika, de 2 años de edad, padece la enfermedad progresiva y degenerativa Atrofia Muscular Espinal. Una enfermedad de origen genético y catalogada de dolencia rara.

Según los expertos no tiene cura, pero sí puede tener una buena calidad de vida. Su madre no se rinde y dice que ya no tiene recursos para adquirir por ejemplo, 2 balones de oxígeno de 50 litros, 400 catéteres de aspiración número 10, y un aspirador artificial entre otros elementos.

Su cuadro es muy delicado y si se le suma otra dolencia su salud podría empeorar. Erika se encuentra internada en el INERAM y para los que quieran ayudar pueden comunicarse al (0975) 294-719.

DETALLES EN VIDEO.