EPP, un problema nacional que necesita ayuda internacional

El senador Arnoldo Wiens se reunió con la familia de Franz Hiebert e indicó que es necesario reconocer que se precisa ayuda internacional para luchar contra el EPP. Agregó que hay mucha desconfianza en los pobladores.

El senador Arnoldo Wiens se reunió este miércoles con los allegados del menonita hasta ahora desaparecido. Tras el encuentro, el congresista indicó a los medios de comunicación que la familia y gran parte de la Colonia Santa Clara está con mucha desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.

Mencionó también que la familia realizó varios pedidos que hará llegar a las autoridades correspondientes, pero, por motivos de seguridad, no puede hacer público dichas solicitudes.

Por otra parte, mencionó que como Estado no se puede permitir que haya zonas liberadas en el país y agregó que el problema para enfrentar al autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) no es solo una cuestión de recursos. Lamentó el hecho de que Paraguay no tiene ningún convenio con algún país que pueda prestar ayuda para luchar contra la facción criminal, ya que este es un problema nacional.

Hasta el momento no hubo ninguna comunicación de los captores con la familia del colono.