Entregó G. 9 millones, recibió un terreno y la admiración de todos

Don Diómedes Villalba con su acción creó una bola de nieve de gratitud de decenas de compatriotas que le compensan por su tan noble acción. Uno de los obsequios que recibió fue un terreno en Hohenau.

Tenía deudas, pero aún así logró tuvo el honesto gesto de buscar a los propietarios de la billetera que encontró. De esta forma se resume la acción de don 'Tito' Villalba quien era un funcionario de limpieza.

Hoy, con la viralización de su historia, la Municipalidad de Encarnación lo premió y ascendió a jefe de su grupo. Con esto su sueldo incrementó.

"Es el reflejo de una sociedad que quiere ser como él", fueron las palabras de una autoridad encarnacena que lo reconoció.

Esto no solo se limita a estas gratitudes. La ciudadanía también aportó entregándole diversos premios e incluso se organizaron para que aquellas cuentas de don Tito sean saldadas.

Pero el mejor premio sin duda alguna fue el de Aurora López, una humilde señora de 90 años, oriunda de Argentina, quien decidió renunciar a un terreno que tenía en venta para entregarle a Villalba.

Doña Aurora insta a cuidar y premiar a la gente honesta. "Es tu honor, el de trabajador a quienes siempre hay que respetar", refirió.

"Sos un boludo", "sos un vyro", le decían quienes sabían en primer momento de su accionar. "No soy un ladrón y no estaría tranquilo con mi conciencia si no devolvía el dinero", respondió con integridad y de corazón don Tito.

Encontró más de USD 1.500, los devolvió y lo trataron de ‘vyro’. "No soy un ladrón", dijo el humilde trabajador de la playa de Encarnación. https://t.co/zZynHXdlRe#NoticiasPy #NosConecta pic.twitter.com/Uj7VFb7afI — Paraguay.com (@paraguaycom) January 4, 2018

