Entre irregularidades se debe cambiar ministros, dice Bacchetta

El legislador Bacchetta dio duras críticas en la noche de este jueves contra la Gestión de Mario Abdo "Que se aferra a sus ministros".

El senador Enrique Bacchetta expresó que las malas gestiones y los casos de corrupción que no han sido correctamente investigadas "amenazan la durabilidad del Gobierno, nadie hasta el momento ha sido destituido", señaló. Apuntó que si tanto el presidente como las demás autoridades marcaban posturas claras ante las sospechas de irregularidades habría más credibilidad.

En ese sentido apuntó con todo contra Mazzoleni quien señaló que fue débil en las decisiones y quien no se supo rodear de gente de verdadera confianza.

"Mazzoleni es una gran persona pero se rodeó de malos colaboradores". Además el senador indicó que la Educación tiene una caída inminente y que Petta no lo sabe manejar. Además mencionó que no puede ir contra sus convicciones que no puede defender los proyectos del Ejecutivo.



Mencionó el proyecto del Poder Ejecutivo de endeudar al país por otros USD 330 millones para el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), a pesar de que recién se ejecutó el 24% del presupuesto actual.

Aseguró que el objetivo real del Ministerio de Hacienda es redireccionar el monto, una vez que no se ejecute gran parte del dinero debido a los excesivos requisitos para conceder un crédito a las Mipymes.