Enjuician a fiscal Victoria Acuña por imputar "sin pruebas" a diputado

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dictaminó por unanimidad iniciar un juicio contra la fiscal Victoria Acuña por mal desempeño. Imputó y pidió el arresto de un diputado, pese "a que no presentó pruebas".

El 27 de febrero del 2014, Acuña procesó al diputado del PLRA Édgar Acosta. La agente habría realizado esta disposición pese a que el legislador gozaba de fueros.

Esto lo hizo por las supuestas irregularidades que cometió Acosta cuando era titular de la Industria Nacional del Comercio (INC) en el mandato de Fernando Lugo.

Este hecho creó polémica y los propios colegas del congresista pidieron tener a consideración del JEM, la conducta de la representante del Ministerio Público.

Recién este martes se dictaminó un enjuiciamiento en contra de la mujer. Ella en su defensa aseguró que su caso no estaba siquiera en el orden del día.

"A mí parecer, aquí no primó lo jurídico. Es la primera vez tras 18 años de carrera que me enjuician", aseveró para la 780 AM.

Por su parte, el jurado sostiene que la fiscal Victoria Acuña, abrió una carpeta contra el legislador sin ninguna prueba.