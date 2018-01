Encontró más de USD. 1.500, los devolvió y lo trataron de ‘vyro’

Un trabajador de la playa San José de Encarnación, encontró una billetera con más de USD. 1.500 y no dudó en devolverla a su propietaria. Por un lado se ganó la admiración de la gente, y no faltó quien lo llame 'vyro'.

¿Qué harías si encontraras G. 9.000.000 en una playa? Es la gran disyuntiva que se haría la mayor parte de la sociedad, pero para Don Diómedes, un humilde trabajador de la zona playera de San José, Encarnación, el panorama estuvo muy claro.

El hombre, que se dedica a la limpieza de la playa, así como al alquiler de elementos playeros, encontró una billetera que tenía en su interior USD 1.500 y G. 600.000, que sumados hacen un total aproximado de G. 9 millones, que se le habían caído a una turista que se encontraba veraneando en la ciudad.

El trabajador, con cinco hijos, que vive en una zona carenciada de Encarnación, decidió llamar al número que encontró en el interior de la billetera y devolver la totalidad del dinero. Si bien, el hombre admite que pensó que con ese dinero se podía liberar de las cuentas que lo aquejan, declaró que se sentiría como un ladrón y que no podía dar ese tipo de ejemplos a sus hijos.

Finalmente, Don Diómedes se encontró con la propietaria de la billetera, quien lo recompensó con G. 300.000. “Me dijeron que era un vyro, pero yo no soy un ladrón y no estaría tranquilo con mi conciencia si no devolvía el dinero”, expresó el hombre, informó Noticias Paraguay.