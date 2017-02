Encarnación: Detienen a mujer que fingía ser funcionaria del Indert

Una mujer fue detenida luego de que el director del Indert de Encarnación la denunciara ya que fingía ser funcionaria del ente. Aparentemente, el actuar de la detenida era con fines extorsivos.

El director del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Encarnación, Carlos González, denunció a una mujer que se presentó como funcionaria del área del Sistema de Sistema de Información de la Tierra, con el fin de recavar algunos datos sobre una extensión de tierra cuyo fin era realizar ciertas labores con colonos brasileños en el distrito de San Juan del Paraná.

Sin embargo, llamó la atención de que la mujer cayó en muchas contradicciones cuando se le pidió que mostrara su carnet identificatorio de la institución. Además se excusó diciendo que vino en un bus con un grupo de personas que eran dueños de las tierras de las cuales estaba pidiendo mayor información.

No obstante, su versión fue descartada ya que la misma no estaba acompañada. Tras este hecho el director llamó a la Policía y posteriormente confirmaron que la misma no figuraba como funcionaria de la institución.