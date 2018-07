Cartes y el último informe de gestión

El presidente de la República, Horacio Cartes, dará su informe de gestión ante el Congreso Nacional de sus cinco años de gestión. Su último discurso lo ofrecerá ante los legisladores que le negaron su renuncia al cargo.

En conformidad con el artículo 202 de la Constitución Nacional, el presidente de la República Horacio Cartes, deberá exponer ante el Congreso Nacional, las labores encaradas y ejecutadas de su gestión durante estos cinco años en que estuvo al frente del Ejecutivo.

El acto se llevará adelante en la Sala Bicameral del Poder Legislativo. Se prevé que los legisladores de la oposición y los colorados disidentes no asistirán.

Cartes inició mencionando que Paraguay tuvo visitas de importantes autoridades durante su mandato, como la del papa Francisco y del secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, entre otros. Esto hizo que Paraguay esté en el ojo de la comunidad internacional en varias oportunidades, refirió.

Pidió a los nuevos legisladores a que no pierdan sus ideales y no olviden los verdaderos valores que defiende la política, y que queda en manos del presidente electo y las demás autoridades, en no ceder en los logros de su administración.

También mencionó un alarga lista de recortes que se realizó en entes públicos y las binacionales con lo que se logró ejecutar numerosas obras como el barrio San Francisco y centenares de soluciones habitacionales en distintos puntos del país.

Cartes, anunció que mediante un convenio con Taiwan, nuestro país contará con una universidad de altísimo nivel, la Universidad Tawán – Paraguay. Profesores de esa nación vendrán a Paraguay para capacitar a los estudiantes paraguayos en ingeniería, tecnología e inteligencia artificial. El proyecto apunta a que esta universidad ingrese en la lista de las 300 mejores del mundo y que se convierta en la mejor casa de estudios a nivel regional.