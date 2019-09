En un descuido, reo fue rescatado

La jueza habló con el supuesto miembro del PCC que protagonizó este incidente. Le confesó que tenía planes de fugarse durante la audiencia.

La jueza Elsa Idoyaga brindó mayores detalles sobre el rescate y recaptura de Valentín Maldonado de 25 años. Este sujeto es miembro del Primer Comando Capital (PCC), según los intervinientes, mientras que él alega que no es miembro de la facción criminal.

Idoyaga asegura que mientras él era traído del Penal de Emboscada, solicitó ir al baño antes de comparecer ante la magistrada en una audiencia. Mientras estaba en ese lugar, en un descuido de los custodios, él escapa por la puerta principal del Juzgado de Limpio.

Según ella, fuera lo esperaba una motocicleta. En medio de esto ocurrió una balacera pero se desconoce quién la inició. Por ende, los intervinientes están declarando ante la Fiscalía por este hecho.

Si bien Maldonado ganó la calle y pudo alejarse "en la motocicleta" cinco cuadras, posteriormente fue recapturado por los policías.

"Hablé con él y me dice que me salvé porque este rescate no iba a suceder sino hasta el momento de la reconstrucción de los hechos. Me lo dijo en el despacho, sin ningún inconveniente. Yo y la fiscal eramos su blanco", continuó su relato la funcionaria judicial.