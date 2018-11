Elisa Ledesma deja Relaciones Públicas de la Policía

Con una gestión destacable en Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisario Elisa Ledesma se despide de su sección. Otra agente la reemplaza tras la decisión del Comandante.

Siempre jovial, con una gran cordialidad y una paciencia infinita se la recuerda a Ledesma al frente de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Esta excelente trayectoria culminó este viernes, cuando se dispuso su cambio.

En su lugar asignaron a la comisario María Elena Andrada Amarilla, tras dictamen del comandante de la Policía Bartolomé Báez.

La comisario Ledesma cumple en meses 30 años de servicio y en el programa Al Pie de la Letra, de Noticias Paraguay, manifestó que tenía intenciones de colgar su uniforme para dedicarse de lleno a su familia.

Ese día, 14 de agosto, un día antes de la asunción de Mario Abdo Benítez, indicó que en su basta experiencia en las filas policiales, hasta este momento no sabe hasta qué punto puede arriesgarse en un procedimiento para no ser suspendida por la carencia de un manual de este estilo.

Así también, se dio a conocer. "Dentro mío tengo una hippie dormida. Tengo el pelo largo y pintado de colores cuando me suelto. Nadie cree que esta comisario con el pelo recogido tenga el pelo lila, a veces, verde, azul. Me visto que nadie me conoce y ¡es muy lindo!", aseguró en aquella ocasión.

La entrevista completa, abajo: