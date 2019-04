El mundo recuerda el día de la concienciación sobre el autismo

¿Sabés qué es el autismo? ¿Cómo se manifesta? ¿A qué se debe? Todas estas preguntas y más se responden cada 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

El autismo es un trastorno que tiene como origen el cerebro. Afecta el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. Los rasgos se manifiestan en los primeros cinco años de vida.

El verdadero nombre de la enfermedad es Trastorno de Espectro Autista (TEA), lo cual alude a una gran cantidad de síntomas. Las principales características de estas personas tienen que ver con lo social ya que tienen problemas para hablar con los demás, se aíslan, no suelen tener contacto visual, no aceptan los cambios de su rutina o no prestan atención a lo que ocurre a su alrededor.

Además, también tienen el gesto de ordenar todo lo que está a su alcance, así como también suelen repetir frases.

Las causas del TEA tienen que ver con múltiples factores genéticos o ambientales. No existe una cura pero sí una terapia conductual y plataformas de capacitación a los familiares para lograr una efectiva comunicación con los niños con este trastorno.

Para ello es necesario que los padres detecten el padecimiento lo antes posible para iniciar el tratamiento con los profesionales.

Este día se conmemora para poner ante la opinión pública la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

En el país existe un único centro terapéutico para atender a niños con TEA. Este sitio es el 'Vivir Jugando' que está ubicado en el Centro de Salud Nº 3, entre las calles Colón y Humaitá del microcentro de Asunción. Fue habilitado en el 2010 y atiende a pacientes de entre 2 a 10 años.