El grupo etario con mayor cantidad de casos es la franja de 20 a 39, la mayoría son del sexo masculino

El Ministerio de Salud informó sobre 96 accidentes ofídicos este año. Según datos de LA OPS causan aproximadamente entre 81.000 y 138.000 muertes anuales.

La mayoría de los accidentes ofídicos, accidente provocado por el veneno inoculado por la mordedura de una serpiente, están relacionados con el género Bothrops. El grupo etario con mayor cantidad de casos es la franja de 20 a 39. El 28 % de los casos son del sexo femenino y el 72 % del sexo masculino.

No aplicar ningún tipo de torniquete, no efectuar tajos o cortes en el lugar de la mordedura, no succionar el veneno con la boca, acudir rápidamente al servicio de salud más cercano, son algunas de las recomendaciones en caso de ser mordido por una serpiente.

En tratamiento en el país es con suero antiofídico polivalente para las especies de importancia médica, las cuales están distribuidas en las diferentes regiones sanitarias.

En Paraguay se describen 14 especies de importancia médica: 7 especies del género Micrurus (Corales verdaderas /Mbói Chumbe), 6 especies del género Bothrops (Jarara / Mbói Kuatia / Kyryry’o) y 1 especie del género Crotalus (Mbói Chini).

Las mordeduras de serpientes venenosas pueden provocar parálisis grave de los músculos respiratorios, trastornos hemorrágicos potencialmente mortales, insuficiencia renal irreversible, discapacidades permanentes y amputaciones.