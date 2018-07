El machismo vigente ante las denuncias de acoso

Ante el poco interés que muestran algunas instituciones, una joven hizo público su caso. Hace 4 años terminó la relación con su novio y ahora se percató que todo este tiempo estaba siendo controlada por él.

Ella hizo pública su denuncia a través de Facebook, contra "la sociedad hipócrita y machista" en la que vivimos. Luego de 4 años de poner fin a una relación, ahora se percató que todo estos años el hombre la seguía muy de cerca, controlando sus pasos.

El viernes recibió un mensaje de él, y uniendo cabos se percató que todos estos años estuvo rondando su vivienda y siguiendo sus pasos. De inmediato realizó la denuncia pidiendo una orden de restricción y las distintas respuestas que obtuvo reflejaron el poco interés de las autoridades.

"¿Qué me dirías si te digo que estoy frente a tu casa y te estoy viendo?", decía el texto con una foto del lugar. Esto desató el pánico de Romi, quien relata los detalles de la traumática relación, que vuelve a convertirse en una pesadilla luego de 4 años.

Tras recibir el mensaje se percató que por un largo tiempo el hombre se ubicaba con su vehículo frente a su casa. Ella y su familia pensaban que no eran más que un cliente del zapatero del barrio. El sábado realizó la denuncia en la comisaría, cuando entre otras cosas le preguntaron si el hombre la amenazó o la lastimó físicamente, o la llama 'mi amor'. "Definitivamente una persona cuerda no vigila a nadie", exclama ella, exigiendo que le brinden seguridad.

Entonces consultó a los policías si debe llamar al Sistema 911 en caso de que el hombre vuelva a ubicarse frente a su casa; le respondieron que sin una orden de restricción no pueden hacer nada.

Fue entonces que se acercó al Juzgado de Paz de su ciudad. Una secretaria le toma los datos y escucha toda la historia, del acoso por años y le muestra el mensaje. La respuesta le indignó: "No es nada, te dijo que estaba frente a tu casa nomás".

Esto motivó a Romi a hacer público su caso, reclamando que no se debe esperar que a una la lastimen físicamente para tomar una denuncia de acoso. Lamentó que continúen las noticias de mujeres golpeadas y maltratadas, a quienes incluso luego se culpa por no haber denunciado los hechos con anterioridad, pero ella hoy es testigo de que en muchas ocasiones simplemente las instituciones no toman con seriedad este tipo de situaciones.