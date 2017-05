El ente que pasó de la sombra a la luz: Los desafíos de Soledad Núñez

Antes del 2013, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) estaba consumida por los vicios de la corrupción e irregularidades. Posteriormente, Soledad Núñez al mando pudo limpiar la imagen del ente.

Una de las líderes más jóvenes que encabeza una institución, Soledad Núñez, aseguró que ni atisbaba a que en octubre del 2013 le iban a pedir para que delegue un ente tan importante como el de la Senavitat, que trabaja en un sector donde siempre puso su huella con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos.

Ingeniera Civil que tenía una postura hostil y prejuiciosa del sector público porque veía siempre esos males que afectan a todos los paraguayos. Un día, llaman para pedirle que tome la posta de la Secretaría. Confesó que tuvo un conflicto interno e incluso, muchos de su entorno le pedían que rechace la propuesta porque "el puesto la iba a corromper, iba a dañar su imagen".

Consultó al presidente de la República, Horacio Cartes, qué esperaba de ella para que se refleje en su labor. Le contestó que siempre que haya un joven en un sector, este marcará la diferencia. Se tomó aproximadamente cuatro días para asumir el desafio y así fue.

Encontró una institución completamente cerrada, corrompida y despilfarrando los erarios públicos. Soledad rememora que en su primer día envió un mail a cada uno de los 700 funcionarios. Recibió la respuesta de 300 y muchos de ellos coincidían que en nunca en su vida, el ministro se dirigió hacia ellos.

Así también, tuvo sus momentos impopulares dentro de su nuevo ámbito laboral porque le pedían que se aceleren los procesos para la cena de fin de año, actividad que era pagada con dinero público, a lo que ella se opuso a esa tradición de más de 30 años y creó cierto descontento en su entorno. Eso no impidió a que cada día abra más sus puertas para generar confianza para su equipo, con diálogos transparentes, transformando su despacho en un lugar de trabajo, acercándose al empleado para hablar, entre otros desafíos.

Soledad señaló que la parte más difícil de su trabajo, es que está más expuesta, que no tiene privacidad y es blanco de críticas ofensivas de personas que sólo creen que el sector público es una mezcla podrida de vicios que apuntan al beneficio propio. Ella responde que están en desventaja porque la deuda que tiene con la sociedad es grande y únicamente con el trabajo se debe volver a reconstruir esa confianza.

"Esto es una carrera de resistencia, se tiene que vencer todo. Si uno se deja controlar por las emociones, pierde la fortaleza", afirmó en el programa Al Pie de la Letra de Noticias Paraguay.

Explicó que nunca se le ocurrió renunciar a su cargo porque tiene una convicción y una motivación de tratar de que la gente vuelva a creer a las instituciones públicas y en especial tiene una responsabilidad adicional con la juventud, porque siendo ella de este grupo, las personas pensarán que los jóvenes fracasaron tratando de sacar adelante el país si es que ella falla.

Tras ser indagada sobre una posición que tiene sobre los hechos acontecidos el 31 de marzo pasado y la actuación de los legisladores, aseguró que no puede hablar sobre eso ya que observó todo este proceso como una ciudadana más porque estaba ocupada trabajando. Así también, destacó que no podía estar en bando contrario o favorable pues los argumentos de ambos lados eran convincentes. Lo único que ella pensaba durante esa situación fue apelar las mejores decisiones a que vuelva la paz entre todos los paraguayos y calificó de acertada la decisión de Horacio Cartes de renunciar a sus pretenciones a la enmienda, actitud que lo celebró.

"Este país estaba dividido; o era estar a favor o no estarlo. Tengo una autonomía y fui leal a mi proceso. No había manera de que pueda argumentar. Soy una simple ciudadana y no estaba dentro del debate. Pude utilizar una decisión populista o una que me favoreciera y esto no es indiferencia. Si uno no tiene los conocimientos, y no hay convecimiento de ambos lados, no puede dar una opinión", explicó.

En cuanto a lo que se viene en política, descartó su candidatura a algún cargo en el 2018 y afirmó que está al margen de lo que se maneja con respecto a quién es el candidato del presidente de la República, Horacio Cartes.