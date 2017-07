El bebé de la embarazada que está en coma continúa sano

Día tras día continúa este milagro. Mateo quien está en la panza de su madre en coma, sigue sano y está a punto de cumplir nueve meses de gestación.

Nélida Elizabeth Barreto Cabral, al estar tres meses de embarazada, cayó de un puente de más de 17 metros en San Pedro y sobrevivió.

Cuando los médicos lo asistieron, hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero entró en coma en el Instituto de Previsión Social. Han pasado cinco meses del suceso y tras una evaluación, se le dio el alta bajo los cuidados de su hermana que vive en Reducto San Lorenzo.

Tras análisis y estudios, se dieron cuenta que el bebé continúa sano. El pequeño se llama Mateo Ángel de Jesús y una tía explicó su significado.

"Le digo que Mateo significa “don de Dios”, Ángel porque es quien le cuida a ella y Jesús por que el Divino Dios lo protege a él. El bebé parpadea al contarle el nombre y los significados. Siento que le gusta, que le agrada el nombre “Mateo Ángel de Jesús”. Acaricio la panza de mi hermana y Mateo se mueve, no se queda quieto; entonces me acerco a su panza y le digo: “soy tu tía y te voy a amar y cuidar mucho”. Él no para de moverse, se me eriza la piel y le acaricio acompañando su movimiento".

Barreto además tiene otros hijos: Mathías de seis años y Hanhel de 12, quienes aguardan un milagro, informó el periodista de latele, Diego Martínez.

La familia dice que en casos así, en los que las embarazadas son mantenidas artificialmente con vida, son los propios bebés quienes las ayudan con sus estímulos.