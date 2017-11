Educación sexual debe primar en adolescentes

La Sociedad de Ginecología paraguaya, mostró su conformidad con la colocación de los implantes subdérmicos, pero así también, afirman que la educación sexual en jóvenes es una de las prioridades más importantes.

La Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obsteticia (SPGO) sostiene que se encuentra a favor de los implantes subdérmicos que están siendo administrados a niñas madres, por parte del Ministerio de Salud y Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y a la vez, refieren que el procedimiento no es suficiente, ya que los adolescentes necesitan un mejor programa de prevención y educación sexual.

El comunicado fue emitido vía redes sociales, por la vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, Fanny Corrales Ríos, en donde también refieren que el implante subdérmico es uno de los mejores métodos anticonceptivos, en especial para las adolescentes, ya que fueron aprobadas por organizaciones científicas internacionales.

A su vez, refirieron, que este anticonceptivo no previene enfermedades, por lo que es importante no dejar de usar preservativos. "La provisión de anticonceptivos en adolescentes es una de las herramientas para prevenir embarazos, que en este grupo de edad, en su mayoría, es no deseado; sin embargo, la educación sexual desde el nivel inicial, participación y educación comunitaria en la prevención con programas de empoderamiento y motivación, instalación de clínicas adecuadas y amigables para la atención de prevención y salud, así como información acerca del uso de los distintos métodos anticonceptivos es de suma importancia para los jóvenes", expresa parte del texto.