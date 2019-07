Édgar Acosta asegura que no tuvo nada que ver con condena a policía

El diputado liberal, Édgar Acosta, aseguró que ni siquiera sabía que el juicio en contra del uniformado que lo había agredido, se llevaba a cabo este martes.

Explicó que recibió varios pedidos para intervenir en la condena que recibió el policía. Se trata del suboficial Benito Joel Sanabria, quien fue condenado este martes por el Tribunal de Sentencia a 9 años de prisión.

Sanabria fue hallado culpable de dispararle en el rostro al diputado liberal Édgar Acosta, durante las protestas del 31M.

“Yo no tengo nada que ver con su condena. Al policía le perdoné desde el punto de vista humano. No presenté querella, si le absolvían o si le dejaban libre, lo mismo, a mí no me iba a afectar”, aseguró.