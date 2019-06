Eclipse parcial de sol de este martes se verá en Asunción

Este eclipse solar se podrá apreciar en su totalidad este martes en Chile, Argentina y Sur del Pacífico.

Por su parte, tanto como en Paraguay, Uruguay y Brasil, solo se podrá ver de forma parcial en un 74,1 por ciento, según se prevé. El eclipse iniciará a las 16.46, tendrá su máximo esplendor a las 17.51 y culminará a las 18.09.

Última Hora habló con el astrónomo Blas Servín quien afirmó que Paraguay solo será sede de eclipses parciales hasta el 2075, año en que se prevé un eclipse total.

"Hasta esa fecha no veremos el momento en que la Luna cubre totalmente al Sol. El próximo eclipse parcial que veremos será el 14 de diciembre de 2020", refirió.

Uno de los sitios que más personas atraerá es el Valle de Elqui en Chile que prevé recibir 200.000 personas. Esta localidad será el epicentro de este fenómeno.

A total solar eclipse will be visible from parts of Chile and Argentina just before sunset on July 2, 2019. Some locations in Ecuador, Brazil, Uruguay and Paraguay will see a partial solar eclipse as well (weather permitting!).



Will you be in the path? https://t.co/j5FbKPxTmI pic.twitter.com/YKggbWeB6M