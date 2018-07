EBY: Honor Colorado quiere frenar acuerdo de Nicanor

Los miembros del Senado del movimiento Honor Colorado, han declarado que Nicanor Duerte Frutos no puede asumir la disección de Yacyretá ya que para eso debe renunciar a la senaduría activa o a la vitalicia.

Los senadores colorados, que responden al oficialismo indicaron que el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, debe renunciar a la senaduría activa o a la vitalicia, antes de hacerse cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Última Hora. Indican que debe decidir entre un cargo o 'pelear por lo que dictó la voluntad popular’'. Además, recalcan que los senadores activos, así como los vitalicios cuentan con una inhabilidad para asumir las direcciones de las binacionales y que debe pedir permiso o renunciar a estos cargos para poder asumir, reporta

Juan Darío Monges, aseguró que Nicanor debe asumir una banca en la Cámara Alta y luego renunciar si es que busca ocupar el cargo de director de la EBY. “Creemos firmemente que en base a la voluntad popular, tanto Nicanor como Cartes deben jurar como senadores”, señaló.

Para concluir indicó que el exmandatario eligió ingresar a “escenario” que no estaba pautado, planteando un problema para Cartes, ya que si Nicanor no presta juramento, el mismo no podrá acceder al Senado. “Él debería tomar la decisión, porque en definitiva él ha entrado en un escenario de una línea muy fina, en que él siendo senador de la nación tendría que renunciar al cargo para poder acceder a un cargo que no sea el de ministro del Poder Ejecutivo o embajador de la República del Paraguay”, indicó.

Por otro lado, existe un antecedente en donde Nicanor ya fue habilitado por el gobierno de Cartes, para ser embajador en Argentina.