Dos puñaladas mataron a mujer hallada bajo tierra en J. A. Saldívar

Daisy Carolina Ruiz, hallada en la noche del lunes en una fosa en su vivienda de Julián Augusto Saldívar, falleció a causa de dos estocadas en el pecho. Tuvo una muerte agónica, refiere el médico forense.

Pablo Lemir dio mayores detalles de la causa de muerte de la joven Ruiz. La misma recibió dos puñaladas por encima de la clavícula que provocaron laceraciones en los pulmones.

Después de varios minutos, se produjo su deceso por asfixia, según consta en el informe preliminar forense. Ella está muerta desde hace 8 a 10 días.

Debido al avanzado estado de putrefacción del cadáver, no se puede determinar si la mujer previamente fue agredida físicamente. "Buscamos lesiones de larga data y no pudimos hallar", expresó Lemir para Monumental 1080 AM.

En la noche del lunes, intervinientes hallaron el cuerpo sin vida de Daisy Carolina Ruiz en su vivienda de J. Augusto Saldívar. Se sospecha que es un caso de feminicidio ya que su concubino Jorge Benítez Cabral está prófugo y es acusado por los vecinos de "cavar un pozo" en los días anteriores. En esa misma fosa hallaron a la víctima fatal. Además, el historial de la pareja está manchado por violencia.