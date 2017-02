Dos escuelas en peligro de derrumbe reciben aula móvil

El MEC entregó este martes dos aulas móviles a escuelas de Limpio que están en peligro de derrumbe. Días atrás el ministro de Educación reconoció que se necesitan al menos unos 50 recintos transitorios.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) junto con la Secretaría de Emergencia Nacional entregaron este martes dos aulas móviles. Las instituciones beneficiadas son las escuelas San Roque González de Santacruz; y Héctor Roque Duarte, ambas de la ciudad de Limpio.

El ministro de educación, Enrique Riera, reconoció que un aula móvil no es lo ideal ya que no siempre son cómodas y no siempre están ventiladas y agregó que seguirán utilizándolas, hasta que puedan llegar con soluciones edilicias permanentes.

En la Escuela Básica N° 6.107 San Roque González de Santa Cruz hay 180 estudiantes matriculados y en la Escuela Básica Nº 7.358 Don Héctor Roque Duarte, existen 206 estudiantes afectados por la emergencia edilicia.

Semanas atrás el titular de Educación dijo que que hay un déficit de 50 carpas que deben ser instaladas para que los estudiantes puedan dar clases bajo techo.