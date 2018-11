Docentes anuncian dos días de paro

Exigiendo que se cumpla con el acuerdo del Gobierno y los docentes, organizaciones de maestros anunciaron dos días de paro mientras se trate el Presupuesto General para el 2019.

Es más, anunciaron que si no encuentran solución a su problemática, presionarán con no empezar el año lectivo 2019. Les molestó que la Federación de Educadores Paraguayos (FEP) y el Gobierno lleguen a un acuerdo sobre este punto, a espaldas de las demás agrupaciones. Alegan que el presupuesto para el 2019 no contemplan varias modificaciones de normativas como el reposo de 120 días por maternidad y la licencia de 15 días por paternidad.

