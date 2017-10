Dispararon 15 veces contra vivienda en San Lorenzo

Una señora denunció que sujetos amedrentaron su vivienda a los tiros en la madrugada del miércoles. Los intervinientes intentan conseguir imágenes para identificar a los responsables.

Agentes de Criminalística encontraron 15 vainillas de 9 milimetros servidas sobre la calle del barrio Capellanía, San Lorenzo. El hecho se produjo a las 00.15 aproximadamente.

La dueña de la casa atacada es Waldina Rodríguez de 60 años y manifiesta que se equivocaron de objetivo. Según sus presunciones, el tinte habrá sido político por las calcomanías que tenía el vehículo utilizado al momento de realizar los disparos, pero ella refiere que no es militante de ningún partido.

Si bien por el temor, Rodriguez no salió de su casa por lo que no pudo ver a los responsables, sus vecinos si pudieron dar algunos detalles: Los sujetos se movilizaban en una camioneta negra, pero no se saben cuántos integrantes viajaban dentro.

Rodríguez expresa que sus agresores erraron su objetivo, ya que en una calle paralela, con la misma numeración y el mismo color de portón, vive su sobrino, no obstante, no comprende en qué él estaría involucrado ya que lo describe como un hombre trabajador que se dedica a la mecánica.

Todos estos detalles, abajo: