Diputados urgen avance en investigación por compra de insumos

Diputados emitieron una nota a la Fiscal General del Estado, donde piden la celeridad en la investigación por presunta corrupción en la compra de insumos en plena pandemia.

Los legisladores Kattya González, Norma Camacho, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, Sebastián Villarejo, Seastián García, Carlos Rejala y Tito Ibarrola, emitieron en la noche de este lunes, una nota donde urgen a Sandra Quiñonez, que avancen contra la investigación y un informe sobre las compras presuntamente sobrefacturadas para la Dinac, Petropar y el Ministerio de Salud.

"La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), dice que no hay daño patrimonial, y no hay respuestas desde que se realizó la denuncia. Hay daño desde el momento que no hubo transparencia", indicó la legisladora Kattya González.

Por otro lado, criticó que estás personas estén en plena libertad y "chicaneando", ante cualquier fiscal.Temen que las compras fallidas no sean sancionadas de forma correcta.