¿Diputado Rivas de reposo? No lo encontraron en su casa

Un juez declaró la rebeldía del diputado Tomás Rivas luego de que no sea encontrado en su vivienda siendo que él debía guardar reposo absoluto tras faltar a una audiencia. Ahora ordenaron su detención.

A través de un dictamen del juez Raúl Florentín, el diputado Tomás Rivas deberá ser detenido o deberá entregarse a efectos de que comparezca ante el juzgado.

El jueves él evadió su audiencia preliminar para elevar o no su causa conocida como Caseros de Oro a juicio oral y público. Él justificó una infección urinaria, por lo que este trámite se reprogramó para febrero del 2020.

La orden de reposo está firmada por la Dra. Daysi Paniagua del Hospital Distrital de Ybycuí.

NOTA RELACIONADA: Por “problemas de salud” no se define juicio para diputado Rivas

No obstante, una comitiva de médicos forenses llegó hasta el domicilio particular del legislador para que sea inspeccionado, sin embargo, no lo encontraron en su vivienda siendo que él tenía que estar reposando.

Cuando el magistrado se enteró sobre este hecho, declaró la rebedía. Ahora, en cualquier momento Rivas puede ser aprehendido y ser puesto a disposición de la Justicia.

Él está siendo investigado por supuesta estafa y cobro indebido de honorarios luego de que haga figurar aparentemente a tres de sus caseros como funcionarios del Poder Legislativo, siendo que estos no prestaban servicios a la institución.