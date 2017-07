Diputado no querellará a policía que le destrozó el rostro

El diputado Édgar Acosta, quien recibió un escopetazo en el rostro el pasado 31 de marzo en inmediaciones del Congreso Nacional, decidió no presentar querella contra el agente antimotín que realizó el disparo.

"Sentí que me iba, pensé que me iba a morir", comenzó relatando Acosta, quien retornó al país luego de una cirugía más en el exterior, para completar la reconstrucción de su rostro.

Fueron 8 los balines de gome que ingresaron en su boca, de un escopetazo de un agente agente antimotin de la Policía Nacional, durante los disturbios del 31 de marzo pasado, contra la enmienda constitucional que pretendía imponer el oficialismo para postular a Horacio Cartes para un nuevo periodo presidencial.

Señaló que los médicos le manifestaron que si los balines iban unos centímetros más arriba, perdía los ojos, si eran unos centímetros más abajo, moría porque afectaría el cuello. Aún le queda otra intervención, en octubre, con la que pretenden corregir las últimas imperfecciones.

Dio detalles de cómo llegó hasta el lugar, todo lo que sintió tras el tremendo impacto en el rostro y en todo lo que se le pasó por la mente en los que pensaba que eran sus últimos minutos de vida.

A pesar de todo lo que pasó, varias cirugías y más de 100 días en Brasil para su recuperación, anunció que no querellará al oficial de policía que realizó el disparo.

"No lo conozco personalmente al policía, si el nombre por un mensaje de la Fiscalía, Benito. Me dijeron que tengo tiempo hasta octubre para querellarlo, pero no lo voy a querellar, no está en mi ánimo el revanchismo, la venganza, soy una persona pacífica. Si quiero justicia, que se haga investigacion profunda de todo lo ocurrido el 31 de marzo y 1 de abril", apuntó en contacto con La Lupa de Telefuturo.

Apuntó que nadie del Gobierno, específicamente del Ejecutivo se comunicó con él luego de lo ocurrido. Lo único que quería, además de sobrevivir, era recuperar el habla y hoy se siente bendecido.

El dolor más grande en este tiempo para él fue no poder despedirse de su padre, quien falleció mientras él se encontraba hospitalizado en Brasil.

MIRÁ TODOS LOS DETALLES EN EL VIDEO